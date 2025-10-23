Муниципальный режим ЧС введен в районе Копейска после взрыва на предприятии

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В Челябинской области 24 октября объявили днем траура.

В Копейском городском округе Челябинской области введен режим муниципального ЧС после инцидента на одном из местных предприятий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идет», — говорится в сообщении главы области.

Он также уточнил, что пожар на месте происшествия ликвидирован. Сейчас территория предприятия обследуется. А для разбора завалов была подключена группировка Уральского учебного спасательного центра.

Текслер добавил, что количество погибших увеличилось до десяти человек. В медицинские учреждения были доставлены пятеро пострадавших. Их состояние остается стабильно тяжелым.

Губернатор принес соболезнования семьям погибшим и подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая поддержка, в том числе и моральная. Для этого была организована работа психологической службы МЧС России.

Кроме того, 24 октября был объявлен днем траура в Челябинской области.

