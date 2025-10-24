Четыре дня удачи: китайский гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 октября по 2 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Весьма позитивная неделя с целой цепочкой потенциально продуктивных дней. Планируйте на вторник, среду, четверг, понедельник и субботу. Пятница и воскресенье будут более спокойны.
И будьте внимательны к дням со звездой болезней — вторник и пятница, они не годятся для посещения врача и плановых медицинских процедур.
Понедельник, 27 октября 2025 года
День Земляной змеи
Начинается неделя с умеренно позитивного дня, который подходит для дел среднего уровня важности. В этот список не входит свадьба, переезд, старт проекта и земляные работы.
К тому же, могут быть неожиданные вводные и препятствия на пути и в целом есть риск впустую потратить время из-за структуры «Собака встречает Зеленого дракона».
Избегайте рисковых инвестиций. Внимательнее изучайте детали — поленившись в своих исследованиях, рискуете лишиться своего проекта полностью. Найдите себе независимого эксперта, послушайте его мнение и критику, прежде чем двигаться вперед.
Совет книги перемен: стратегия осторожной ответственности в условиях успеха. Гексаграмма символизирует великую силу, мощь и способность достигать поставленных целей. Она связана с северной четвертью и стихией неба, что подчеркивает ее связь с творческими началами.
Вторник, 28 октября 2025 года
День Стальной лошади
Благоприятный день для всего, кроме вопросов здоровья. Целая плеяда счастливых звезд поддержит проведение переговоров, романтических встреч, переезды, начало ремонта, подписание контрактов, поиск работы, инвестиции, путешествия и свадьбы.
Структура дня располагает к небольшим конфликтам, поэтому старайтесь проявить дипломатичность и гибкость там, где это действительно нужно.
Совет книги перемен: стратегия сохранения преемственности. Это напоминание о том, что даже в период неопределенности важно сохранять веру в конечный результат. Когда под ногами зыбкий песок, помните о твердой земле впереди.
Среда, 29 октября 2025 года
День Золотой козы
С точки зрения китайских формул, этот день хорош для внутренней отделки помещений. Кроме того, энергии дня в целом позитивны и могут поддержать начало обучения, подписание контрактов, помолвку, свидания, сбор долгов.
В такой день можно получить содействие со стороны благородных помощников в карьерных вопросах.
Совет книги перемен: стратегия разумного разрешения конфликта. Это время проверки на прочность и способность сохранять равновесие в сложных ситуациях.
Четверг, 30 октября 2025 года
День Водной обезьяны
Благоприятные энергии дня включают счастливые звезды Красного Сандала, Желтой сети и других позитивных энергий. Хорош для встреч и переговоров, учебы, ремонта, инвестиций и подписания документов.
Все связи и знакомства могут оказаться весьма полезными благодаря счастливому сочетанию звезды Цветения персика и структуры «маленькая змея превращается в дракона».
Совет книги перемен: стратегия организации масс. Действуй исходя из обстановки, но по правилам.
Пятница, 31 октября 2025 года
День Водного петуха
Умиротворяющий день с офицером дня «Закрытие» и звездой болезней. Важного ничего начинать не стоит, заканчивать дела и подбивать хвосты будет уместнее.
Это 11-й день лунного цикла, Луна оказывается в 16-й стоянке Холма. Хороший день для завершения финансовых циклов, решения денежных вопросов, да и в целом она приносит удачу. Также это хороший день для загадывания желаний о богатстве.
Совет книги перемен: стратегия ненавязчивого влияния. Позвольте событиям развиваться естественным образом, и вы достигнете желаемых результатов в свое время. Помните древнюю мудрость: «Только глупец налегает на весла, не видя, куда он плывет».
Суббота, 1 ноября 2025 года
День деревянной собаки
Первый день ноября получает звезду Небесной Добродетели и Добродетели месяца, и поэтому годится для встреч, планирования, учебы, начала путешествий.
Начинания этого дня будут иметь позитивное завершение благодаря направляющей матрице Джи Фу. Но и переусердствовать не стоит, поскольку общая характеристика дня скорее сдержанная.
Совет книги перемен: стратегия преодоления препятствий. Это время, когда важно не бороться напрямую с проблемами, а научиться их обходить.
Воскресенье, 2 ноября 2025 года
День Деревянной свиньи
Идеальный день для уборки и расхламления. Разрушитель года не дает ничего создать, зато прекрасно поддерживает разрушения. А без расчищения пространства от старого новому в жизнь протискиваться весьма непросто.
Совет книги перемен: стратегия активного продвижения вперед. Помните, что успех сейчас сопутствует во всех начинаниях, но важно сохранять баланс между щедростью и разумным подходом к ресурсам.
