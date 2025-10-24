Четыре дня удачи: китайский гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 октября по 2 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Весьма позитивная неделя с целой цепочкой потенциально продуктивных дней. Планируйте на вторник, среду, четверг, понедельник и субботу. Пятница и воскресенье будут более спокойны.

И будьте внимательны к дням со звездой болезней — вторник и пятница, они не годятся для посещения врача и плановых медицинских процедур.

Понедельник, 27 октября 2025 года

5-tv.ru

День Земляной змеи

Начинается неделя с умеренно позитивного дня, который подходит для дел среднего уровня важности. В этот список не входит свадьба, переезд, старт проекта и земляные работы.

К тому же, могут быть неожиданные вводные и препятствия на пути и в целом есть риск впустую потратить время из-за структуры «Собака встречает Зеленого дракона».

Избегайте рисковых инвестиций. Внимательнее изучайте детали — поленившись в своих исследованиях, рискуете лишиться своего проекта полностью. Найдите себе независимого эксперта, послушайте его мнение и критику, прежде чем двигаться вперед.

Совет книги перемен: стратегия осторожной ответственности в условиях успеха. Гексаграмма символизирует великую силу, мощь и способность достигать поставленных целей. Она связана с северной четвертью и стихией неба, что подчеркивает ее связь с творческими началами.

Вторник, 28 октября 2025 года

5-tv.ru

День Стальной лошади

Благоприятный день для всего, кроме вопросов здоровья. Целая плеяда счастливых звезд поддержит проведение переговоров, романтических встреч, переезды, начало ремонта, подписание контрактов, поиск работы, инвестиции, путешествия и свадьбы.

Структура дня располагает к небольшим конфликтам, поэтому старайтесь проявить дипломатичность и гибкость там, где это действительно нужно.

Совет книги перемен: стратегия сохранения преемственности. Это напоминание о том, что даже в период неопределенности важно сохранять веру в конечный результат. Когда под ногами зыбкий песок, помните о твердой земле впереди.

Среда, 29 октября 2025 года

5-tv.ru

День Золотой козы

С точки зрения китайских формул, этот день хорош для внутренней отделки помещений. Кроме того, энергии дня в целом позитивны и могут поддержать начало обучения, подписание контрактов, помолвку, свидания, сбор долгов.

В такой день можно получить содействие со стороны благородных помощников в карьерных вопросах.

Совет книги перемен: стратегия разумного разрешения конфликта. Это время проверки на прочность и способность сохранять равновесие в сложных ситуациях.

Четверг, 30 октября 2025 года

5-tv.ru

День Водной обезьяны



Благоприятные энергии дня включают счастливые звезды Красного Сандала, Желтой сети и других позитивных энергий. Хорош для встреч и переговоров, учебы, ремонта, инвестиций и подписания документов.

Все связи и знакомства могут оказаться весьма полезными благодаря счастливому сочетанию звезды Цветения персика и структуры «маленькая змея превращается в дракона».

Совет книги перемен: стратегия организации масс. Действуй исходя из обстановки, но по правилам.

Пятница, 31 октября 2025 года

5-tv.ru

День Водного петуха

Умиротворяющий день с офицером дня «Закрытие» и звездой болезней. Важного ничего начинать не стоит, заканчивать дела и подбивать хвосты будет уместнее.

Это 11-й день лунного цикла, Луна оказывается в 16-й стоянке Холма. Хороший день для завершения финансовых циклов, решения денежных вопросов, да и в целом она приносит удачу. Также это хороший день для загадывания желаний о богатстве.

Совет книги перемен: стратегия ненавязчивого влияния. Позвольте событиям развиваться естественным образом, и вы достигнете желаемых результатов в свое время. Помните древнюю мудрость: «Только глупец налегает на весла, не видя, куда он плывет».

Суббота, 1 ноября 2025 года

5-tv.ru

День деревянной собаки

Первый день ноября получает звезду Небесной Добродетели и Добродетели месяца, и поэтому годится для встреч, планирования, учебы, начала путешествий.

Начинания этого дня будут иметь позитивное завершение благодаря направляющей матрице Джи Фу. Но и переусердствовать не стоит, поскольку общая характеристика дня скорее сдержанная.

Совет книги перемен: стратегия преодоления препятствий. Это время, когда важно не бороться напрямую с проблемами, а научиться их обходить.

Воскресенье, 2 ноября 2025 года

5-tv.ru

День Деревянной свиньи

Идеальный день для уборки и расхламления. Разрушитель года не дает ничего создать, зато прекрасно поддерживает разрушения. А без расчищения пространства от старого новому в жизнь протискиваться весьма непросто.

Совет книги перемен: стратегия активного продвижения вперед. Помните, что успех сейчас сопутствует во всех начинаниях, но важно сохранять баланс между щедростью и разумным подходом к ресурсам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.