Разговоры продлевают жизнь: назван еще один секрет долголетия

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чтобы дольше оставаться молодым, вовсе не обязательно прибегать к косметологам или биодобавкам.

Американские исследователи установили, что регулярное общение и активное участие в социальной жизни способны замедлять биологическое старение. К такому выводу ученые пришли после масштабного исследования с участием более двух тысяч человек. Об этом сообщает Aging.

Специалисты разработали индекс социальной активности, учитывающий качество семейных отношений, участие в общественных мероприятиях и уровень эмоциональной поддержки. Анализ показал, что у людей с высокой социальной вовлеченностью биологический возраст оказался меньше, а воспалительные процессы в организме — слабее, чем у тех, кто ведет более замкнутый образ жизни.

По словам авторов, тесные социальные связи положительно влияют на иммунитет, гормональный баланс и работу сердечно-сосудистой системы. Таким образом, активная коммуникация не только улучшает настроение, но и помогает поддерживать физическое здоровье и долголетие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с возрастом субъективное ощущение времени ускоряется. Один и тот же промежуток у пожилых людей кажется более коротким, чем у молодых. Об этом свидетельствует исследование Кембриджского центра старения и нейронауки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.