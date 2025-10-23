Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Жизненный опыт звезды заставляет ее смеяться над такими праздниками, как День защиты мужской нервной системы.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассмеялась, когда услышала о существовании Дня защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Такой праздник пока существует неофициально, но у него уже ежегодная дата — 22 октября. Наверняка, артистка знает, что и представительницы прекрасного пола способны на жестокость, но жизненный опыт, судя по всему, заставил ее не жалеть сильный пол.

«(Защищать) мужскую нервную систему от кого, простите? От женщин? А у нас есть такой день? 8 марта как бы уже какой-то не праздник, потому что все мужчины начинают заранее ныть и жаловаться, как будто бы их надо весь год защищать, и их нервную систему, от будущего 8 марта, 14 февраля и Нового года», — заявила она.

Однако позже призналась, что и сама грешна, ведь тоже в некоторой степени мучила кавалеров.

«Своим отсутствием. Тем, что я выбираю себя, тем, что есть на сегодняшний момент профессия и карьера. И, конечно, мужчины, которые мои мужчины, они очень ревнивы. Все, с кем я встречалась, вы их всех знаете. Просто ревность до ужаса», — сказала Бузова.

По словам исполнительницы, ревность в лучших ее проявлениях и небольших дозах, как знак особого внимания и расположения, ей даже приятна. Более того, она бы даже обиделась, если бы избранник нисколько не ревновал. Но когда это чувство переходит грань разумного, оно становится разрушительным, и отношения его не выдерживают.

«Поэтому мужчины… Мучаю я их тем, что я работаю, что я много работаю», — заключила звезда.

