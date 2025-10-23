Рубио: США по-прежнему хотят провести встречу с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Вашингтон заинтересован в сотрудничестве при наличии перспектив достижения мира.

Соединенные Штаты сохраняют заинтересованность во встрече с представителями России и готовы к диалогу, если это поможет добиться мира. Об этом 22 октября заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему хотим встретиться с российской стороной. Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира», — сказал глава Госдепа. По его словам, Вашингтон продолжит искать пути для взаимодействия с Москвой.

Рубио также отметил, что прошедший телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был конструктивным и позволит сторонам продолжить совместную работу по актуальным вопросам международной повестки.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште на текущей неделе. Однако 22 октября американский президент заявил, что переговоры откладываются, поскольку, по его словам, «сейчас не тот момент» для их проведения.

