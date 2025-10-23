Верховный суд разрешил штрафовать водителей за одно нарушение несколько раз

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

Это решение противоречит позиции Минтранса, но она носит рекомендательный характер.

После таких аварий вопрос борьбы с нарушителями встает особенно остро. Одна из таких мер, хоть и неприятная для водителей, — многократные штрафы с разных камер на одном участке дороги. И Верховный суд, наконец, окончательно поставил точку в этом давнем споре. Все «за» и «против» взвесил корреспондент «Известий» Денис Кулага.