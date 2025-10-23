Лихач вылетел на красный свет и устроил массовое ДТП в центре Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

Столкнулись восемь машин.

Попытка проскочить на красный привела к массовой аварии в историческом центре Петербурга. На перекрестке столкнулись сразу восемь машин.

Виновником стал водитель иномарки. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и вылетел с Невского проспекта на Садовую улицу, где уже начали движение другие автомобили.

В результате столкновения пострадала женщина, она была в одной из машин. Движение на Невском проспекте и соседних улицах было парализовано несколько часов.

