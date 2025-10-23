Лихач вылетел на красный свет и устроил массовое ДТП в центре Петербурга
28 0
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Столкнулись восемь машин.
Попытка проскочить на красный привела к массовой аварии в историческом центре Петербурга. На перекрестке столкнулись сразу восемь машин.
Виновником стал водитель иномарки. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и вылетел с Невского проспекта на Садовую улицу, где уже начали движение другие автомобили.
В результате столкновения пострадала женщина, она была в одной из машин. Движение на Невском проспекте и соседних улицах было парализовано несколько часов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.