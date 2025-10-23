Воронка на месте обвала грунта на севере Петербурга грозит обрушением коллектора

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Герман Кудияров; 5-tv.ru

Огромная яма наполняется водой, грунт может начать двигаться активнее.

В Петербурге, где вначале недели образовалась огромная яма рядом с жилой многоэтажкой, возможно ухудшение ситуации.

Несмотря на все усилия специалистов, справиться с обвалом грунта на улице Харченко по-прежнему не удается. Сохраняется риск дальнейшего обрушения коллектора.

К тому же огромная воронка наполняется водой, а если сегодня ночью пойдет дождь, то грунт, по словам экспертов, начнет двигаться активнее.

Сотни жителей, которых после ЧП эвакуировали в гостиницы, до сих пор не могут вернуться в свои квартиры.

