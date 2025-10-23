На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Ефима

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика — тяжелый порок сердца. Ему требуется сложная операция.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Восьмилетний Ефим из Республики Коми о путешествиях за границу пока и не мечтает. Даже поездки в больницу даются ему с большим трудом. У ребенка тяжелый порок сердца, и каждый вздох дается с трудом.

Ефим уже перенес несколько сложных операций. Сейчас требуется еще одна. Большая часть денег уже собрана. Не хватает трех миллионов рублей. Помочь можем мы с вами. Для этого нужно отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканировать QR-код на экране.

Каждая буква, каждая цифра в прописи даются Ефиму очень непросто. Но он старается, чтобы все линии были ровными и четкими. Разобрать, что говорит восьмилетний мальчик, тоже бывает нелегко. Но, зная историю его болезни, даже эти скупые, отрывистые фразы — настоящая победа. У ребенка — тяжелый порок сердца.

«Узнали мы на 22-й неделе. В перинатальный центр поехали. Сначала обрадовали, сказали: «У вас сын». Но потом сказали: «У вас очень страшный диагноз», — вспоминает Вера Игнатова, мама Ефима.

Вся левая сторона сердца не развивается — шокировали врачи на УЗИ. А шансы на то, что Ефим сможет жить, по их словам, ничтожны. За сложный случай взялись кардиологи Центра имени Алмазова в Петербурге.

«Они не отказали, они сказали: „Возьмем“. Я поехала. Было уже 38 недель. На второй день его подключили к аппарату, потому что он забывал дышать. Остановка сердца. На восьмой день первая операция. При операции были две остановки сердца. Завели», — рассказывает Вера Игнатова.

Когда Ефиму исполнилось полгода, он перенес еще одну очень тяжелую операцию. Она длилась 11 часов. Врачи давали 1%, что ребенок выживет. Дни в реанимации тянулись долго. Осложнения — одно за другим. Кажется, на Ефима тогда разом обрушились все хвори, но он выкарабкался.

Все годы мальчик буквально борется за каждый вздох. Из-за того, что у него нет левого желудочка, сердце едва перекачивает кровь. Отсюда — постоянная одышка и усталость. Все операции, что были проведены прежде, могли решить проблему лишь на время.

«Есть хирург, который берется из многократно оперированного сердца сделать тот моторчик, тот необходимый для жизни орган, который будет Ефиму служить долго», — объясняет главный врач детской клиники Надежда Раппопорт.

Жизненно необходимую операцию готовы сделать зарубежные кардиологи. И стоит она очень дорого. Большую часть суммы удалось собрать, но необходимо еще 3000000 рублей. У семьи мальчика, в которой работает только отец, а мама ухаживает за сыном, вся надежда на помощь неравнодушных людей.

Пока Ефим живет только благодаря лекарствам. В таблетнице много препаратов, которые мальчику нужно принимать по строгому графику. Вся его жизнь ограничена стенами небольшой квартиры. Ведь даже спуститься со второго этажа Ефиму тяжело. Мальчику ни в коем случае нельзя болеть, поэтому и со сверстниками не общается, чтобы не заразиться. Учится дома. Всегда рядом — только любимый питомец.

Операцию больше нельзя откладывать. Без нее, как и без нашей помощи, Ефим просто не выживет.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка смс по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Ефиму, обратившись напрямую в благотворительный фонд.