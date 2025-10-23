«Я так кайфую»: Стас Михайлов высказался о любви зумеров к Кадышевой и Булановой

Стас Михайлов о любви зумеров к Кадышевой и Булановой: Сейчас люди сами выбирают

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистки снова блистают на стадионах, чем, вероятно, вызывают зависть у коллег. Но кто-то просто радуется их успеху.

Народный артист России Стас Михайлов уверен, что его коллеги по творческому цеху, заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова и народная артистка РФ Надежда Кадышева, заслуженно пользуются успехом у зумеров. Внезапная новая волна популярности певиц, которую подхватила именно молодежь, стала результатом многолетнего труда, но не только его, уверен Михайлов. Так в чем же секрет исполнительниц, снова ставших звездами номер один?

«Время! Сейчас люди сами выбирают. Не то, что они стали лучше петь или еще что-то другое… Они просто, знаете, время опять так щелкнуло, и получилось. Эти песни опять сейчас очень нужны. Я так кайфую, и мне нравятся эти песни, что у Булановой, что у Кадышевой, дай бог им здоровья», — сказал музыкант на российской национальной музыкальной премии «Виктория».

По мнению Стаса Михайлова, простота, которая отличает песни его коллег, делает их творчество понятным и доступным каждому. И поэтому, вероятно, они запоминаются, а их ритмы заставляют танцевать и радоваться одно поколение за другим.

Певец, по собственным словам, тоже слушает хиты Кадышевой и Булановой. В том числе. Как признался Михайлов, его плейлист полон диаметрально разной музыки, в списках воспроизведения есть и отечественные, и зарубежные композиции. Если что-то цепляет, артист тут же сохраняет песню, а потом наслаждается ей, например, в машине.

Ранее, писал 5-tv.ru, свое мнение о преимуществах Кадышевой и Булановой перед молодыми исполнителями высказал солист группы «Звери» Роман Билык. Что думает о творчестве коллег музыкант, выросший на песнях Виктора Цоя?

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.