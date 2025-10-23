Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Американский лидер отметил, что не возражает против инициативы Москвы по продлению действия ограничений.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку российской инициативе, касающейся Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что не имеет возражений против предложений Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после февраля 2026 года Россия готова продолжать придерживаться ограничений, установленных договором.

«Президент Путин в телефонном звонке упомянул ядерную сферу — деэскалацию. И я не против. Я думаю, это хорошо», — сказал Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее отмечал, что отказ США от участия в договоренностях по ДСНВ может привести к росту ядерной напряженности и созданию «тотального вакуума» в сфере контроля над вооружениями.

В августе Дональд Трамп заявлял о намерении возобновить переговоры с Россией и Китаем по вопросам ядерного разоружения, назвав денуклеаризацию «очень масштабной целью».

