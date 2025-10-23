Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие

Фото: 5-tv.ru

Министр отметил, что современные технологии позволяют вывести здоровое старение на новый уровень.

Медикам пришло время изменить подход к вопросам долголетия и старения. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

Он подчеркнул, что сегодня врачам доступны технологии, способные вывести здоровое старение на новый уровень.

«Раньше мы рассматривали приоритет продления, продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старение как нормальный физиологический процесс. Сегодня, по сути дела, приоритет — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — сказал Мурашко.

Как отметил министр, если прежде врачи узнавали о состоянии здоровья пациентов только в ходе очных приемов или в стационаре, то теперь ситуация изменилась, и список способов получения данных значительно вырос. Доктора могут получать информацию о пациентах и за пределами больниц, например, с помощью фитнес-трекеров.

Данные, раскрывающиеся благодаря передовым технологиям, очень ценны не только для отдельных врачей, а для всей системы здравоохранения. Не использовать их нельзя, уверен глава Минздрава. Эти методики он сравнил с новым стетоскопом, успешно дополняющим прочие инструменты диагностики.

В последние годы ведомство активно призывает население проходить профилактику и своевременно диагностировать всевозможные недуги. Россиянам доступна бесплатная диспансеризация в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах. Это можно сделать в районе проживания и по месту трудовой деятельности, в будни и выходные, пропущенный день на службе работодатель обязан оплатить по закону. До 39 лет россияне проходят диспансеризацию раз в три года, с 40 лет — каждый год.

