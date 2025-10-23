Трамп: США не будут обучать другие страны использовать ракеты «Томагавк»

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский лидер подчеркнул, что управлять этим оружием способны только специалисты из США.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 22 октября заявил, что лишь Вашингтон владеет знаниями о том, как устроены ракеты «Томагавк», и обучать этому другие страны не намерен. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно поэтому оно такое сложное. Мы знаем, как им пользоваться, и не собираемся учить других людей», — подчеркнул Трамп, комментируя возможности американского вооружения.

По словам президента, чтобы освоить систему «Томагавк», требуется не менее года интенсивных тренировок. Он отметил, что управление такими ракетами требует особой подготовки и опыта.

Ранее, 17 октября, Трамп заявлял, что удары по территории России приведут к эскалации конфликта. Тогда же, на фоне обсуждений возможной передачи Киеву баллистических ракет, американский лидер исключил поставки «Томагавк» Украине, подчеркнув, что это вооружение необходимо самим США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.