Трамп: США не будут обучать другие страны использовать ракеты «Томагавк»
Фото: Reuters/Elizabeth Frantz
Американский лидер подчеркнул, что управлять этим оружием способны только специалисты из США.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 22 октября заявил, что лишь Вашингтон владеет знаниями о том, как устроены ракеты «Томагавк», и обучать этому другие страны не намерен. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно поэтому оно такое сложное. Мы знаем, как им пользоваться, и не собираемся учить других людей», — подчеркнул Трамп, комментируя возможности американского вооружения.
По словам президента, чтобы освоить систему «Томагавк», требуется не менее года интенсивных тренировок. Он отметил, что управление такими ракетами требует особой подготовки и опыта.
Ранее, 17 октября, Трамп заявлял, что удары по территории России приведут к эскалации конфликта. Тогда же, на фоне обсуждений возможной передачи Киеву баллистических ракет, американский лидер исключил поставки «Томагавк» Украине, подчеркнув, что это вооружение необходимо самим США.
