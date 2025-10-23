ФНС уменьшила налоговые требования к блогеру Митрошиной в десять раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Выяснилось, что предпринимательница неверно считала свой доход, включая в него переводы самой себе и возвраты потраченных денег. А еще стала жертвой своего адвоката.

Блогер Александра Митрошина должна государству не 211 миллионов рублей, а примерно 25. Об этом сообщается в материале «Известий» — журналисты ознакомились с актом последней налоговой проверки ее деклараций. Изучение операций подозреваемой привело к выводу, что она неоднократно исправляла декларации, причем ошибочно. Например, включала в раздел доходов денежные переводы себе самой, операции по краткосрочному депозиту, возвраты потраченных средств — то, что не является доходом.

В первых числах октября налоговая инспекция № 33 обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием признать Митрошину банкротом. Как раз в это время, согласно ее заявлению, блогер была должна государству 211 миллионов. Последующие проверки сократили сумму в десять раз. При этом в начале этого года блогер уже выплатила налогов на 666 миллионов рублей.

Сейчас она находится под домашним арестом по делу о незаконной легализации денежных средств, ей запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом. Подозреваемая винит во всем своего бывшего адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву. Против них также возбуждено уголовное дело о хищении астрономических сумм у подзащитной.

Возможно, те самые ошибки в декларациях Митрошина допустила из-за своих юристов. Предположительно, Волхова, пользуясь доверием блогера, придумала схему обогащения — регулярно придумывала поводы для передачи крупных сумм, которые якобы шли на решение несуществующих проблем, в том числе с налоговой.

Адвокат брала деньги за якобы необходимые услуги медиации, на благотворительность, для выведения активов, чтобы сохранить содержание заблокированных счетов. На манипуляциях и запугиваниях юристы Митрошиной могли заработать как минимум 41 миллион рублей. По словам мужа блогера Тимура Кошкарова, своих представителей они заподозрили в обмане только тогда, когда те отказались возвращать деньги, переданные им на хранение.

Скоро коллега Митрошиной по блогерскому цеху Елена Блиновская, обвиненная в налоговых махинациях, отправится в колонию. Ранее 5-tv.ru выяснял, сможет ли она сократить тюремный срок, и какая работа ждет ее в заключении.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.