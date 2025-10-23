Глава Росрыболовства рассказал, что ждет цены на рыбу и икру в этом году

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Зима; 5-tv.ru

В этом году добыли больше лососевых, чем годом ранее. Это покроет потребности внутреннего рынка и хватит для экспорта.

Финансовый вопрос сегодня решали и на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге. За последние годы все, что вылавливают из морей и океанов, сильно прибавило в цене. Даже селедка и скумбрия — это уже весьма дорого для семьи со средним достатком.

Как выяснил корреспондент «Известий» Егор Еперев, рыба дорожает почти вдвое за счет посредников. И вот теперь представители отрасли решают как от них избавиться.

Может показаться, что это игра. Шлем виртуальной реальности помогает освоить сложное оборудование для переработки рыбы. Похоже на инструкцию, но так более наглядно.

Эта экспериментальная машина может ускорить процесс сортировки рыбы на предприятиях. В основе — искусственный интеллект. Внутри находится камера, изображение попадает в компьютер и анализирует, что за рыба сейчас находится на ленте.

«На текущий момент мы можем сортировать только два вида рыбы — сельдь и скумбрия. Но в перспективе — любая рыба, в зависимости от требований заказчика», — рассказал сотрудник ООО «МКС» Артем Шендрик.

Все участники рыбного форума демонстрируют самые передовые технологии и наработки. Есть и уникальные продукты из не менее эксклюзивной черной икры.

«Разработка велась очень долго, почти восемь лет. Вообще компания занимается исследованиями состава икры 25 лет. В составе — липидный комплекс. 100 миллилитров получается из одного килограмма икры. Это прямо насыщенный уход за лицом», — рассказала руководитель проекта «Рид-косметикс» Екатерина Корытко.

Конечно, такая косметика будет стоить в разы дороже обычной. Производители относят ее к люкс-сегменту. Но и сама рыба для многих давно стала роскошью. Цены в магазинах пугают — покупатели подходят, смотрят, но уходят ни с чем.

«Покупаю раз в две недели, в основном это форель, лосось, иногда треска. <…> Цены, конечно, высоковаты», — поделилась покупатель Екатерина Грибкова.

А они складываются из понятных факторов. Около 40 процентов стоимости — доход рыбака. Но улов нужно еще отвезти на производство, где его переработают и упакуют. И все не бесплатно. После этого снова транспортные расходы — доставка на склад торговых сетей. И вот они-то берут примерно столько же, сколько сам рыбак. Наценка продавца может составлять чуть ли не 50 процентов. А что же ожидать к Новому году, когда спрос, например, на форель увеличивается? Кстати, важную роль в цене играет сезонный лов.

«Лососевая путина практически закончилась. Добыто 335 тысяч тонн. Это больше, чем в прошлом году. Рыбы красной и икры хватит для внутреннего рынка и частично экспорта», — спрогнозировал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Хотя рыба не самый доступный продукт, в рационе она должна присутствовать обязательно. И не только по праздникам.

«Оптимально рыбу есть, опять-таки с точки зрения современных диетологических рекомендаций, от двух до пяти раз в неделю. Это не так, как раньше говорили: один раз в день, четверг — рыбный день. Нет, гораздо чаще рыбный день можно и нужно себе позволять», — объяснил диетолог Андрей Бобровский.

А еще врачи рекомендуют покупать именно замороженную рыбу. Объясняют просто: низкая температура убивает инфекции. Но пока все же главной проблемой для покупателя остается высокая цена. И поскольку производства стали оптимизировать за счет искусственного интеллекта и других технологий, шанс, что рыбный день будет не только в четверг, есть.

