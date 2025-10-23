Число погибших при взрыве на заводе в Копейске возросло до семи

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Шестеро рабочих получили ранения, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Количество жертв взрыва на заводе «Пластмасс» в городе Копейске Челябинской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

«До семи выросло количество погибших при взрыве», — говорится в сообщении источника. По последним данным, еще шестеро человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в срочной медицинской помощи.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. Сотрудники экстренных служб разбирают завалы и проверяют, нет ли под обломками других пострадавших.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о взрыве на одном из промышленных предприятий в Копейске, уточнив, что на место направлены все необходимые службы.

По распоряжению главы региона организована работа оперативного штаба, который координирует действия спасателей и медицинских бригад. Специалисты устанавливают причины произошедшего и оценивают масштаб повреждений.

