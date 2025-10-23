Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

У артистки и ее супруга Алексея Верткова сын и дочь, и роли родителей в семье четко распределены.

Актриса театра и кино Александра Ребенок рассказала, как они с мужем Алексеем Вертковым воспитывают детей — сына Ивана, он появился на свет в 2017 году, и дочь Веру, она родилась в 2020-м. На премьере сказочного фильма «Горыныч» звезда появилась с наследниками и отметила, что оба ответственно подошли к сборам на мероприятие. Мальчик выбрал белую рубашку, а девочка — платье с цветами и попросила маму украсить ее волосы бантом в тон.

К вопросам воспитания актриса, по собственным словам, подходит со всей ответственностью, читает много специальной литературы. Но порой приходится действовать методом проб и ошибок. Александра Ребенок старается предостеречь детей от неудач, которые прошла лично, и потому иногда вынуждена быть строгой. Особенно с мальчиком.

«Папа любит девочку, девочку воспитывает мама. А мама любит мальчика, и воспитывает мальчика папа. Такое распределение — оно точно работает, и надо это не забывать… Но все же нужно обязательно хвалить, потому что детям нужен успех. Тогда они развиваются и очень верят в себя», — подчеркнула артистка.

Как призналась Ребенок, в прошлом она старалась поощрять детей по любому поводу, в том числе игрушками, но очень скоро малыши начали этим слишком активно пользоваться. Тогда их родители решили, что каждая пятерка не стоит нового подарка, хорошо учиться дети должны и без внешней мотивации. Теперь вместо материальных поощрений ребятам предлагают посетить мероприятие или интересное событие, провести время с семьей. По мнению актрисы, это развивает фантазию и обогащает досуг.

«А про наказания… Ну, пока только самое главное для меня лично зло, наверно, это гаджеты. И ограничения в них, к сожалению, супердейственный метод, но без фанатизма. Я люблю вот этот родительский контроль на гаджетах, это очень рабочая штука», — добавила она.

Что же касается распределения ролей мамы и папы, их влияния на детей по гендерному признаку, этот принцип Александра Ребенок считает самым действенным. И ей с мужем повезло, у них как раз «прекрасный набор», и Ване с Верой достается поровну внимания от родителей.

