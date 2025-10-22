WSJ: США сняли ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия
Отмечается, что решение было принято несколько дней назад, но не афишировалось.
США сняли ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации. Это позволит Украине наносить удары вглубь территории России.
Как сообщает издание, решение было принято несколько дней назад, но не афишировалось.
Накануне в Генштабе сообщили о росте угрозы ударов по жилым массивам в России.
Угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам на территории России возросла в связи с применением Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных беспилотных летательных аппаратов.
