Четыре человека погибли в результате взрыва на предприятии в Челябинской области

На месте инцидента в городе Копейске работают экстренные слудбы.

На одном из промышленных предприятий в городе Копейске Челябинской области произошел взрыв, в результате которого есть жертвы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало», — заявил Текслер.

По распоряжению главы региона на место направлены все экстренные службы, организована работа оперативного штаба.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 17 октября на заводе «Авангард» в городе Стерлитамаке произошел взрыв в одном из производственных цехов. Как сообщали местные власти, на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. По предварительным данным, пострадали до шести человек. Один из них был извлечен из-под завалов и госпитализирован, еще один находился в состоянии средней тяжести.

Глава Республики Башкортостан отметил, что здание цеха получило серьезные повреждения. Причины произошедшего устанавливаются компетентными органами.

