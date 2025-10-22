В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Словацкое предприятие, на котором произошел пожар, построено в 1957 году, оно перерабатывает до 124 тысяч баррелей в сутки.

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в словацкой Братиславе, к которому по трубопроводу «Дружба» поступает топливо из России, загорелся. Об этом сообщается на странице чешского новостного портала Cznews.info. Это предприятие управляется компанией Slovnaft Plc, в 2000 году она была выкуплена MOL Group.

«На Братиславском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем венгерской MOL Group, произошел пожар. Завод перерабатывает российскую нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба», — сказано в материале.

Авторы отмечают, что завод Slovnaft Plc, на котором произошло ЧП, было возведено в 1957 году и стало одним из самых сложно сконструированных в Европе. На предприятии перерабатывается 124 тысячи баррелей нефти в сутки.

О пожаре на венгерском нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем MOL Group и перерабатывающем российскую нефть, за день до этого также писали журналисты газеты Magyar Nemzet. Подчеркивалось, что пострадало крупнейшее в стране предприятие, однако несмотря на происшествие, процесс снабжения топливом остался под контролем.

Возгорание в Братиславе стало третьим перерабатывающими российскую нефть НПЗ, пострадавшем за последние два дня. Так, на заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии в понедельник прогремел взрыв. После этого ночью в Венгрии загорелся еще один.

По данным издания «Коммерсантъ», в 2024 году Словакия импортировала 4,2 миллиона тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Россия произвела 82% поставок сырья в страну. Когда в 2024 году Украина ввела санкции против корпорации «Лукойл», чей трейдер обеспечивал более 40% экспорта нефти в Словакию и Венгрию, MOL Group начала ремонт НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия может поддержать 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар по итогам встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.