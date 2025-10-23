В Германии полиция по ошибке открыла огонь по военным во время учений

Фото: © РИА Новости/Нэнси Сисель

Местные жители жаловались на вооруженных людей в масках.

В Германии полицейские по ошибке открыли огонь по военным. Об этом сообщило издание Bild.

По данным издания, военная полиция бундесвера проводила плановые учения, когда жители близлежащего района обратились в экстренные службы, сообщив о вооруженных людях в масках. После этого полиция объявила тревогу и направила на место оперативную группу.

«Когда прибывшие полицейские появились на месте, военные, по-видимому, решили, что это часть учений, и открыли по ним огонь учебными патронами. Полиция, приняв ситуацию за реальную угрозу, ответила боевыми и ранила одного солдата бундесвера», — отмечает Bild.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мюнхене у ночного клуба был задержан бургомистр общины Нойбиберг Томас Парделлер, представляющий Христианско-социальный союз. Инцидент произошел поздним вечером 11 октября. По данным правоохранительных органов, у 37-летнего политика обнаружили пластиковую емкость с белым порошком, который после экспертизы был признан наркотическим веществом.

