ЕС одобрил 19-й пакет санкций против РФ

Процесс письменного согласования уже запущен.

Европейский Союз (ЕС) утвердил 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС.

«Мы…получили уведомление от оставшегося государства — члена (ЕС — Прим. Ред.) о том, что он теперь готов снять свою оговорку по 19-му пакету санкций (против России — Прим. Ред.)… В связи с этим была запущена письменная процедура утверждения советом. Если никаких возражений не будет получено, пакет будет принят...» — говорится в заявлении.

Отмечается, что санкции вступят в силу после одобрения Советом ЕС. Процесс письменного согласования уже запущен.

