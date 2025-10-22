Подозреваемый в подрыве автобусной остановки в Ставрополе задержан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

В Ставрополе задержан подозреваемый в подрыве автобусной остановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления в оперативных службах региона.

Уточняется, что подозреваемый доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Согласно опубликованной ранее информации, взрыв произошел на остановке рядом с воинской частью, а взрывное устройство находилось в детской коляске.

Сообщается, что в результате ЧП пострадала женщина. Повреждений городской инфраструктуры не нанесено. На месте работают экстренные службы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, об этом сообщал 5-tv.ru. Местный житель намеревался взорвать здание администрации одного из округов.

Сообщается, что задержанный мужчина добровольно связался с представителями запрещенной террористической организации, а после купил все необходимое для изготовления взрывного устройства. Компоненты будущего СВУ были найдены в его квартире во время обыска.

Подозреваемый сейчас под стражей. Ему грозит, как минимум, 11 лет тюрьмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.