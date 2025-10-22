Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Предположительно, сдетонировавшее устройство находилось в детской коляске.

Взрыв произошел на автобусной остановке в Ставрополе. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно информации, опубликованной изданием «Коммерсантъ», в непосредственной близости от остановки расположена воинская часть, а взрывное устройство находилось в детской коляске.

Известно, что в результате ЧП пострадала женщина, но о характере и тяжести ранений информации не поступало. Отмечается, что повреждений городской инфраструктуры не нанесено.

Место происшествия — под оцеплением, работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные летом диверсанты причастны к обрушению моста на поезд под Брянском. Теракт произошел в ночь с 31 мая на 1 июня 2025 года. В результате взрыва автомобильный мост в Брянской области недалеко от поселка Выгоничи обрушился на движущийся под ним пассажирский поезд. Погибли семь человек и более ста пострадали.

Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. А президент РФ Владимир Путин назвал эту трагедию целенаправленным ударом по гражданским лицам.

