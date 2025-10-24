В Петербурге представят научно-образовательный потенциал страны

Фото: Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Международный научно-образовательный салон состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

С 29 по 31 октября 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон. Форум станет одной из ключевых площадок года, отражающих роль Северной столицы как ведущего научного и образовательного центра России.

Главная тема Салона-2025 — «Возможности образования и науки для ускоренного роста национальной экономики и технологического суверенитета».

В мероприятии примут участие представители образовательных организаций, эксперты в сфере профориентации, работодатели, студенты и старшеклассники. На выставочных стендах будут представлены программы высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

Отдельная дискуссионная площадка, организованная при участии Банка «РОССИЯ», объединит серию паблик-токов, мастер-классов и тренингов.

В день открытия, 29 октября, гостей Салона ждет тин-ток «Как не проспать свое будущее». Специалисты в области образования расскажут старшеклассникам, как эффективно подготовиться к ЕГЭ, управлять временем и сохранять мотивацию в период экзаменов.

Во второй половине дня пройдет мастер-класс «Цифровая безопасность: как защитить себя в сети», где участникам представят практические советы по защите личных данных и правилам цифровой гигиены.

Работа форума 30 октября продолжится мастер-классом «Нейросети: миссия выполнима». Эксперты объяснят, как использовать технологии искусственного интеллекта в учебе и исследовательских проектах.

В этот же день состоится паблик-ток «На карманные расходы и не только: как зарабатывать во время учебы», в ходе которого обсудят реальные способы монетизации студенческих навыков.

Завершит программу тренинг «Разрешение конфликтов: от драмы к диалогу», направленный на развитие навыков эффективного общения и урегулирования сложных ситуаций.

Все мероприятия Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона бесплатные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники из РФ в этом году взяли 26 золотых медалей на Международных олимпиадах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.