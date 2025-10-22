100 дисков с порно и наручники: жителя Ленобласти заподозрили в растлении детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подозреваемый был сожителем покойной тети пострадавших.

Жителя Ленинградской области заподозрили в совершении развратных действий в отношении нескольких школьниц. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, в городе Лодейное Поле мужчина неоднократно совершал противоправные действия сексуального характера в отношении девочек девяти и 17 лет.

По данным 5-tv.ru, подозреваемый был гражданским супругом покойной тети пострадавших, поэтому дети часто бывали у него в гостях.

Во время обысков в квартире полицейские обнаружили и изъяли более 100 дисков с порнографическими материалами, а также другие улики: наручники, плетки, женское белье.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.

