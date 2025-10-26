Вырезали плод из утробы: беременная женщина стала жертвой зверского нападения

Фото: 5-tv.ru

Пострадавшей чудом удалось выжить.

В марте 2015 года в Лонгмонте, штат Колорадо, Элли Уилкинс подверглась жестокому нападению. Элли увидела объявление о продаже детской одежды на Craigslist. Она заинтересовалась и обратилась по указанному адресу, таким образов попав в кошмарную ловушку. Об этом сообщает People.

В результате инцидента Уилкинс потеряла свою будущую малышку Аврору. Тот факт, что она сама осталась в живых — чудо.

Преступница — Дайнел Лейн — заманила Элли под предлогом покупки детской одежды через объявление на Craigslist. Когда Элли пришла к ней, Лейн напала на нее и пыталась насильно извлечь ребенка из утробы. Медицински это было похоже на грубое кесарево сечение. Цель Лейн, по данным прокуроров, была связана с фальшивой беременностью: она создала сложную схему, чтобы инсценировать роды, получить внимание или контроль над ребенком.

Выбор между жизнью и смертью

«Я действительно чувствовала свои внутренности через штаны», — вспоминает Уилкинс.

После нападения она очнулась на земле неподалеку от дома, в который ее заманили.

«И именно тогда у меня появилась мысль: «Лежать здесь и умереть, или встать и жить». Что-то в моем мозгу говорило: «Выживи ради Авроры, выживи ради нее», — рассказала пострадавшая.

С огромными усилиями Уилкинс дозвонилась в 911. Ее волновало лишь благополучие дочери.

Мучительный путь к восстановлению

После нападения Уилкинс провела пять дней в реанимации. Она потеряла более 40% крови. Десять лет спустя она восстановилась физически, но никогда не сможет избавиться от душевных ран. Элли боролась с посттравматическим стрессовым расстройством и обращалась к огромному множеству специалистов, от терапевтов до иглотерапевтов.

Суд и справедливость

Лейн была признана виновной и приговорена к 100 годам тюремного заключения за нападение, покушение на убийство и незаконное прерывание беременности.

«Я не ненавижу Дайнел, но я зла за всю боль, которую она мне причинила», — признается Уилкинс.

Новая жизнь и надежда

Сегодня 37-летняя Уилкинс снова влюблена, планирует материнство и активно работает в службах экстренного реагирования. Она пишет мемуары, занимается гончарным искусством и кулинарией.

«Я благодарна за подарок — мою жизнь, и за красоту, которая наполняет ее сейчас», — признается Уилкинс.

