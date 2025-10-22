Натуральный суперфуд: ученые назвали пять самых полезных орехов

Фото: 5-tv.ru

Они улучшают кровоток и снижают давление.

Нехватку солнечного света и витаминов осенью помогут предотвратить орехи — источник энергии и питательных веществ. Самые полезные для здоровья натуральные лакомства в беседе с URA.RU перечислила ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» Александра Кожевникова.

Грецкий орех

В нем сочетается почти идеальное соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот. Высокий уровень альфа-линоленовой кислоты (омега-3) и антиоксидантов укрепляет когнитивные функции, борясь с воспалением и улучшая состояние сосудов, а также понижая уровень «плохого» холестерина.

В сутки можно съедать до семи орехов.

Миндаль

Это чемпион по наличию витамина Е — мощного антиоксиданта, который защищает клетки от повреждений. Миндаль оказывается на первом месте и среди орехов по кальцию. Повышенное содержание магния, клетчатки и белка стабилизирует уровень глюкозы в крови и насыщает надолго, что становится хорошим вариантом для тех, кто следит за фигурой.

Ежедневная норма — до 20 штук.

Фисташки

Эти орехи выделяются относительно низкой калорийностью. Главная их ценность заключается в присутствии лютеина и зеаксантина, которые критически важны для здоровья сетчатки глаза, для ее защиты от вредного синего света и возрастных изменений. Помимо этого, фисташки полны калия и расслабляют кровеносные сосуды, улучшая кровоток и снижая давление.

Однако их необходимо тщательно промывать. Для этого их следует поместить в дуршлаг и обдать струей прохладной воды, перемешивая, чтобы вода обязательно оказалась внутрь раскрытой скорлупы.

Съедать можно до 50 ядер в день.

Кешью

В них меньше жира, при этом они — ценный источник железа и меди, необходимых для здорового образования новых клеток крови и профилактики анемии. Высокое содержание магния и фосфора укрепляет костную ткань и зубную эмаль, а магний помогает нервной системе преодолевать стресс, усталость и раздражительность. В день можно есть до 18 штук.

Фундук

Так называемая «антиоксидантная бомба». Данный вид ореха становится одним из лидеров по содержанию проантоцианидинов — мощных природных соединений, защищающих клетки от воздействия свободных радикалов. Вещества в нем борются с внутренним «старением» и с износом организма.

Фундук поддерживает здоровый уровень холестерина в крови, но по большей части его ценность — в поддержании красоты кожи и волос из-за уникального сочетания антиоксидантов и полезных жиров.

Оптимальное количество — до 20 орешков в день.

Важность правильного хранения

Польза сохраняется в орехах при их правильном хранении, а именно в прохладе, темноте и герметичной упаковке. Лучшая природная защита продукта — скорлупа, но очищенные ядра сохранят свежесть, если держать их в холодильнике или в морозильной камере.

При хранении плодов на полке дольше года их уже не рекомендуется есть. Масла, которые содержаться в орехах, вступают в реакцию с кислородом, образуя вредные соединения.

