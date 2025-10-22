Умер известный рок-музыкант Павел Скала

Фото: 5-tv.ru





Причина смерти артиста не раскрывается.

Чешский рок-музыкант, барабанщик, журналист и редактор Павел Скала ушел из жизни. Об этом сообщает Radio Beat. Его кончина стала неожиданностью для музыкального сообщества.

Издание iDNES уточняет, что покойного не стоит путать с однофамильцем и тезкой, гитаристом Павлом Скалой: оба музыканта в разное время входили в состав группы Etc… однако это были разные артисты. Причина смерти Скалы не раскрывается.

Ранее американский музыкант и композитор Дик Аддриси скончался в Майами в возрасте 84 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь на слова представителя семьи.

Дик вместе со своим братом Дональдом создал дуэт The Addrisi Brothers. Мировой успех пришел к ним благодаря композиции Never My Love. Эта песня стала настоящей визитной карточкой дуэта и символом американской поп-музыки 1960-х годов.

Трек впервые прозвучал в 1967 году и сразу же занял верхние строчки музыкальных чартов США. Со временем Never My Love превратилась в одну из самых часто исполняемых и транслируемых песен XX века на радио и телевидении страны.

