ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

Тяжело ранен мирный житель.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел дважды попал город Грайворон. В результате атаки тяжелые ранения получил мирный житель — у него диагностированы минно-взрывная травма и осколочные повреждения грудной клетки и ноги. Пострадавшему оказывают помощь врачи Грайворонской центральной районной больницы, он находится в реанимации.

Первый обстрел привел к повреждению объекта инфраструктуры и перебоям с электроснабжением в Грайвороне и селе Новостроевка-Первая. После получения разрешения Минобороны аварийные службы приступят к восстановительным работам. Повторный удар повредил легковой автомобиль.

В селе Зозули Борисовского района от сброса взрывного устройства с беспилотника пострадала линия электроснабжения. Несколько населенных пунктов временно остаются без света.

В поселке Октябрьский Белгородского района зафиксировано возгорание автомобиля после атаки FPV-дрона на административный объект. Пожар ликвидирован. Также сообщается о повреждениях остекления в жилых домах, линии электропередачи и нескольких легковых машин.

В Шебекине беспилотник повредил кровлю и оборудование одного из промышленных предприятий.

«В Волоконовском районе в селе Борисовка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в четырех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы», — сказано в сообщении.

Все экстренные и коммунальные службы продолжают работу на местах, данные о последствиях уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 20 октября двое мирных жителей погибли в Белгородской области в результате атаки ВСУ.

