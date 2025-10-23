«Неврозы и депрессия»: чем опасен опустившийся на Москву туман

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Туман, опустившийся на столицу и область, может вызвать кислородное голодание, приступы тревожности и обострение хронических заболеваний. Об этом рассказал врач-психотерапевт Рамиль Гарифуллин в ходе беседы с Life.ru.

При повышении влажности воздуха, организм испытывает недостаток кислорода.

«Когда приходит воздушный поток с большим содержанием влаги, мы начинаем выдыхать воду вместе с кислородом. Это приводит к кислородному дефициту, и организм реагирует на него адаптацией, которая может проявляться в виде приступа тревоги. Организм страдает из-за необходимости приспособиться к нехватке кислорода, вызванной высокой влажностью», — объяснил Гарифуллин.

Наиболее подвержены негативному воздействию тумана пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. Для них кислородное голодание особо опасно — может вызывать психологический дискомфорт и усиливать невротические состояния.

«Кислородное голодание может провоцировать скачки давления, повышенную тревожность, неврозы и даже депрессию», — уточнил врач.

Также Гарифуллин порекомендовал не выходить на улицу в такие периоды или передвигаться с особой осторожностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Жителей региона призвали быть осторожнее на дорогах.

