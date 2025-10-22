Не успели спасти: в Турции скончался 57-летний турист из России

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Мужчине внезапно стало плохо.

В Турции на курорте Аланья умер 57-летний гражданин России. Об этом сообщает издание Gerçek Alanya.

По данным газеты, мужчина отдыхал с семьей в районе Конаклы, когда внезапно почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти россиянина не удалось. После случившегося сотрудники жандармерии начали проверку обстоятельств смерти иностранного гражданина. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания Southwind Airlines начнет выполнять рейсы из Москвы в Стамбул. Самолеты полетят из аэропорта Жуковский.

Рейсы по данному направлению будут выполняться с 20 ноября по 26 марта, два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям — на лайнерах Boeing 737-800.

Более того, Россия продолжает диалог с Доминиканской Республикой о возобновлении прямого авиасообщения, а запуск первых прямых рейсов возможен уже предстоящей зимой.

