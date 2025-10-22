Рыбаки полтора часа боролись с чудовищным сомом в Польше

Фото: www.globallookpress.com/Dino Ferrari/Whitehotpix

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После победы над рыбой они объявили себя мировыми рекордсменами.

Двое рыбаков из Польши поймали в водохранилище Рыбник в Силезском воеводстве гигантского сома длиной 292 сантиметра. Об этом сообщает издание Outdoor Life.

По данным издания, рыбаки боролись с добычей полтора часа, после чего вытащили ее на берег, зафиксировали длину на камеру и отпустили обратно в воду. Мужчины утверждают, что она на семь сантиметров длиннее официального мирового рекорда, установленного в Италии в 2023 году.

Ранее рекордным считался сом длиной 285 сантиметров, пойманный в итальянской реке По. Польские рыбаки уверены, что теперь титул рекордсменов по ловле должен перейти к ним, однако решение зависит от Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA).

Как отмечает Outdoor Life, рекорд могут не засчитать из-за нарушений правил: пока не подтверждено, что во время вылова удилище находилось в руках только одного рыбака. Кроме того, IGFA требует детального видеофиксации процесса ловли, которой у поляков может не оказаться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.