Страна совершила подвиг и показала пример настоящей силы духа народа.

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск во время открытой встречи с представителями ИТ-сообщества Татарстана заявил, что считает чудом подвиг нашей страны во Второй мировой войне.

«Людей можно довести до отчаяния. Так было в вашей удивительной стране в годы Второй мировой войны. То, что вы сделали, стало чудом. Чудом, которое спасло мир», — сказал Маск, рассуждая о том, как отчаяние может стать движущей силой для достижения цели.

Ранее Эррол резко высказался о Евросоюзе, назвав его «гнусной организацией». По словам бизнесмена, объединение европейских стран изначально было ошибкой и не имеет никакой реальной власти. Маск убежден, что ЕС вообще не должен существовать.

Во вторник ИТ-парк имени Башира Рамеева сообщил о визите Эррола Маска в республику. В рамках поездки тот ознакомился с основными направлениями развития ИТ-отрасли Татарстана и пообщался с участниками технологического сообщества.

