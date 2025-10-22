Певец Сумишевский удивил москвичей внезапным концертом на Ярославском вокзале

Фото, видео: Вконтакте/Ярослав Сумишевский; 5-tv.ru

Артист и его команда устроили музыкальный флешмоб.

Певец Ярослав Сумишевский устроил внезапный концерт на Ярославском вокзале. Музыкальный флешмоб стал неожиданным подарком для москвичей и гостей столицы.

«Обожаю все неожиданное, яркое и позитивное. Особенно спонтанные выступления», — поделился Ярослав в своей соцсети.

Идея спонтанного выступления пришла к Сумишевскому не впервые. За годы своей карьеры он уже успел порадовать публику в неожиданных местах — пел в маршрутках и торговых центрах, на свадьбах и рыночных площадях. Но вокзал оставался для него неизведанной территорией, и именно здесь он решил организовать свой новый музыкальный сюрприз.

Сумишевский и его команда исполнили патриотическую композицию «Только за Россию!». Видео с выступления уже набирает тысячи просмотров в сети.

«Надеюсь, нам удалось порадовать посетителей вокзала», — заключил Сумишевский.

