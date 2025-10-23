«Они мне противны»: Успенская высказалась о звездах, уехавших из РФ во время СВО

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Сама артистка родом из Украины.

Певица Любовь Успенская считает предателями артистов, покинувших Россию в трудный для нее период. Своим мнением артистка поделилась в ходе беседы с Газета.ру.

«Предательство больше никогда не прощаю, бывших не бывает. Предатель — он и в Африке предатель. Конечно, это дело государства, прощать их или нет — нужны они или не нужны», — уточнила артистка.

Также певица отметила, что она пыталась донести коллегам, что именно Россия обеспечивает им успех, но все оказалось тщетным.

«Лично мне они противны все, кто уехал. И не просто уехал, а еще порочит страну, которая дала им возможность. Раньше я очень много раз прощала своих предателей, думая, что они поймут и поверят. Но в итоге ничего не изменилось», — заявила она.

Успенская родом с Украины, ранее имела американское гражданство, но отказалась от всего в пользу России, поскольку именно здесь достигла карьерного успеха и любви слушателей.

«Когда началась СВО, получила российское гражданство, понимая, что Россия приняла меня как эмигрантку, дала мне возможность здесь раскрыться, стать большой звездой. Мы с дочерью безумно любим Россию. И в доказательство — я даже не выезжаю за границу», — отметила певица.

