У Земли появилась еще одна Луна: она будет с нами до 2083 года

Спутник может помочь понять происхождение потенциальных угроз для планеты.

НАСА подтвердило, что у Земли появился второй спутник — небольшая «квазилуна» под названием 2025 PN7, которая будет сопровождать планету по крайней мере до 2083 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Этот астероид шириной всего 19 метров вращается вокруг Солнца по орбите, схожей с земной. При этом, он гравитационно с планетой не связан и со временем вернется в открытый космос.

Ученые из обсерватории Pan–STARRS на Гавайях отметили, что 2025 PN7 — самый маленький и нестабильный из шести известных квазиспутников Земли. Видимость астероида ограничена мощными телескопами, в отличие от привычной Луны.

Квазиспутники, или «арджуны», движутся синхронно с Землей вокруг Солнца, и их исследование помогает понять происхождение астероидов и потенциальной угрозы для планеты.

Новое открытие опубликовано в «Исследовательских заметках Американской ассоциации содействия развитию науки». Обсерватория Веры Рубин в Чили, недавно начавшая работу, может обнаружить еще больше подобных объектов.

2025 PN7 находится на расстоянии от 4,5 до 59 миллионов километров от Земли и будет частью нашего космического окружения как минимум до 2083 года.

