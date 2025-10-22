Минфин РФ не намерен повышать налоги для банковского сектора

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В текущих условиях высоких процентных ставок основной задачей государства является создание предпосылок для их снижения.

Министерство финансов России не рассматривает возможность увеличения налоговой нагрузки на банковскую сферу, поскольку подобная мера может негативно сказаться на объемах кредитования и замедлить экономическое развитие страны. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, выступая на заседании Государственной думы.

«Если мы будем увеличивать дополнительные изъятия из банков, то по сути лишим их возможности увеличивать капитал, который необходим для кредитования экономики», — подчеркнул Силуанов.

Он также отметил, что в текущих условиях высоких процентных ставок основной задачей государства является создание предпосылок для их снижения, чтобы сделать кредиты более доступными. Увеличение налогового давления, по словам министра, противоречит этой цели и может навредить экономическому росту.

Силуанов добавил, что параметры бюджетной политики на ближайшие три года создадут условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка. Что касается инициатив о введении дополнительных налогов на предметы роскоши, их обсуждение возможно в перспективе, однако, как подчеркнул министр, такие меры не дадут значимого прироста бюджетных доходов.

