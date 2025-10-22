Обороспособность, безопасность и высокие социальные стандарты остаются приоритетами бюджета РФ на 2026–2028 годы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Проект был принят Госдумой в первом чтении.

Государственная дума на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Отмечается, что при подготовке проекта думский комитет по бюджету и правительство стремились сделать его максимально ориентированным на выполнение ключевых задач государства. Документ направлен на сохранение высоких социальных стандартов и обеспечение граждан необходимыми выплатами. Среди приоритетов бюджета также остаются обороноспособность и безопасность страны.

Известно, что ряд общественных организаций и деловых объединений выступили с предложениями по корректировке отдельных инициатив, внесенных в составе проекта. Их можно будет учесть в дальнейшей работе над бюджетом после согласования с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности ведомства к дальнейшей совместной работе над документом ко второму чтению.

