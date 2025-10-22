Воры обчистили музей Дени Дидро во Франции

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore via www.imago-imag

Преступники разбили витрину и украли старинные монеты.

Неизвестные обворовали музей «Дом просвещения» Дени Дидро в городе Лангр. Об этом сообщило издание France Info. Предварительно, пропала часть коллекции серебряных и золотых монет, которые ранее нашли во время реставрации в отеле «Дю Брей».

Работники музейной службы обнаружили, что раздвижная входная дверь была взломана. Воры разбили витрину, в которой хранились драгоценности, сообщили в пресс-службе местной мэрии. Были украдены только некоторые монеты, тогда как другие произведения или предметы в музее не были тронуты — похоже преступников интересовал конкретный экспонат.

На место немедленно отправили полицию, правоохранители провели полный осмотр помещения. «Дом просвещения» Дени Дидро будет закрыт до дальнейшего уведомления, уточнили в публикации. Городские власти наняли частную охранную компанию для обеспечения ночного наблюдения, а также запланировали модернизацию системы охраны учреждения.

