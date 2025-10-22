«Найдем решение»: Силуанов о готовности Минфина ко II чтению бюджета на 2026 год

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Обо всех предложенных корректировках уже доложили премьер-министру РФ Мишустину.

Министерство финансов России готов ко второму чтению бюджета на 2026 год. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы РФ.

«Мы готовы ко второму чтению, к уточнению, корректировке этих предложений. Готовы на совместную работу с депутатами. Уверен, что мы найдем решение», — сказал министр.

Силуанов уточнил, что во время обсуждения с фракциями возникли предложения по корректировкам налогового законодательства. С такими инициативами выступили депутаты Госдумы, представители общественных организаций и деловых объединений. Все предложения были доложены премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как власти поддержат семьи и повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году. Цели бюджета — выполнение социальных обязательств перед населением, финансовое обеспечение потребностей обороны, социальная поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также достижение национальных целей до 2030 года.

МРОТ увеличится 20,8% достигнув цифры в 27 тысяч рублей.

