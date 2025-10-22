Британский солдат растлил около 100 мальчиков с помощью шантажа

Фото: www.globallookpress.com/Hendrik Schmidt

Британский солдат был приговорен к 27 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию почти сотни несовершеннолетних мальчиков через интернет. Об этом сообщает Daily Mail.

Рядовой Королевского корпуса материально-технического обеспечения совершал преступления с 2020 по 2023 год на территории своей базы в Дишфорте.

«Установлена личность 61 жертвы. Личность 27 жертв не установлена. Таким образом, вы приближались к отметке в 100 жертв. Каждый из них был реальным человеком, каждый из них был ребенком, над которым вы надругались. Ваша развратность не знала границ», — заявил судья во время оглашения приговора.

Мужчина действовал под видом привлекательной женщины в социальных сетях, чтобы заманивать мальчиков-подростков. Он тайно записывал видеозвонки с ними, а затем шантажировал угрозами обнародовать компрометирующие материалы. В качестве приманки преступник предлагал жертвам игровые приставки PlayStation и коды для Xbox в обмен на интимные фотографии и видео.

Преступления раскрылись после сигнала из центра защиты детей в США, после чего полиция провела обыск в жилище военнослужащего. Как показало расследование, 15-летний мальчик предпринял попытку суицида после угроз злоумышленника.

