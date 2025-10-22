Водительские права в РФ будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Изменения затронут водителей с марта 2027 года.

С 1 марта 2027 года в стране начнет действовать закон, предусматривающий автоматическое аннулирование водительских прав при выявлении у автомобилистов опасных заболеваний. Об этом сообщают «Известия».

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, медицинские базы будут интегрированы с системами МВД, что позволит оперативно реагировать на выявленные противопоказания к управлению транспортом.

Депутат Сергей Колунов уточнил, что при обнаружении у водителя заболеваний, включая психические расстройства, данные поступят в единый реестр. Гражданину придется пройти внеплановое обследование, а при отказе удостоверение будет аннулировано автоматически.

Также с 1 января 2026 года прекращается действие механизма автоматического продления водительских удостоверений, введенного во время пандемии. Ассистент кафедры административного права МГЮА Тургунбой Зокиров отметил, что после этой даты водители должны будут самостоятельно отслеживать срок действия своих документов.

Руководитель юридической компании Виктория Шабанова пояснила, что аннулирование прав приравнивается к запрету на вождение, а нарушение этого запрета влечет штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы вернуть удостоверение, потребуется пройти медицинскую комиссию заново. По словам эксперта, трудности могут вызвать ошибки в медицинских данных, из-за которых водителям придется доказывать свою правоту в суде.

Кроме того, в Госдуме готовят перечень лекарств, при приеме которых водителей будут лишать прав. Леонов уточнил, что в него войдут снотворные и седативные препараты, влияющие на концентрацию внимания. Штраф за вождение под их воздействием может составить до 45 тысяч рублей, а срок лишения — до двух лет.

