В США самолет сбил женщину на футбольном поле при экстренной посадке

Самолет сбил женщину на футбольном поле при экстренной посадке в Калифорнии

Пилот и пострадавшая были экстренно доставлены в местную больницу.

В Калифорнии (США) легкомоторный самолет вынужден был совершить аварийную посадку на футбольном поле. В момент приземления воздушное судно сбило 40-летнюю женщину, которая находилась на площадке. Об этом сообщает New York Post.

В пожарной службе города уточнили, что прибывшие на место спасатели обнаружили самолет, лежащий на брюхе со сломанными шасси. Женщина, как и пилот, выжили — обоих доставили в больницу с травмами средней тяжести.

Мэр Лонг-Бич Рекс Ричардсон назвал тот факт, что никто не погиб, настоящим чудом, отметив, что во время посадки на поле находились люди, игравшие в футбол. По его словам, обстоятельства, при которых пилот не смог добраться до аэропорта, будут установлены позже.

Известно, что самолет должен был приземлиться в аэропорту Лонг-Бич, однако по неустановленным причинам не смог долететь до взлетно-посадочной полосы. Специалисты изучают техническое состояние воздушного судна и действия пилота.

