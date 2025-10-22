В Генштабе сообщили о росте угрозы ударов по жилым массивам в России

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Принято решение задействовать подготовленных граждан для защиты объектов.

Угроза ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым массивам на территории России возросла в связи с применением Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (Генштаба ВС) РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — заявил Цимлянский на брифинге.

Он отметил, что в целях повышения уровня защиты гражданских объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и мотивированных граждан к выполнению задач по обеспечению безопасности в глубине территории страны.

По словам представителя Генштаба, эти граждане не будут направляться для участия в боевых действиях за пределами России или в зоне специальной военной операции. Цимлянский подчеркнул, что инициатива не связана с мобилизацией и касается исключительно тех, кто добровольно заключил контракт с Министерством обороны.

