«Я обомлела»: украинцы раздули фейк о выступлении певицы Валерии «на их руинах»

Певица рассказала, как репетицию на фоне декораций к военному фильму выдали за совсем другое действие.

Народная артистка РФ Валерия рассказала 5-tv.ru, как украинцы создали фейк о том, что она якобы выступила «на их руинах». К 9 мая 2025 года певица выступила с песней «С чего начинается Родина» на фоне декораций к военному фильму Сергея Коротаева «В списках не значился».

Артистка исполнила знаменитую композицию под аккомпанемент баяна в рамках «квартирника у Евгения Маргулиса», посвященного 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Съемки фильма проходили на территории кинопарка «Москино» под Троицком. После того как видео репетиции на фоне декораций, изображавших полуразрушенные здания, выложили в интернет, украинские пользователи начали утверждать, что Валерия якобы спела «на их руинах». Этот фейк широко разошелся по соцсетям.

«Я просто, конечно, обомлела от этого. Кто-то написал, мол, Валерия поет про Родину нашу вот на таких руинах», — рассказала звезда о начавшейся травле корреспонденту 5-tv.ru на большом гала-концерте шоу «Голос» в Кремле.

По словам Валерии, она давным-давно усвоила, что соцсети и интернет часто искажают информацию, из-за чего у артистки выработалась привычка к осторожности. Если кто-то звонит ей и просит прокомментировать высказывание какого-либо публичного лица или новый законопроект, она требует прислать ей оригинал для ознакомления.

Певица отметила, что после этого автор запроса часто «исчезает». Также Валерия посетовала на то, что многие ее коллеги по неосторожности становятся жертвами вбросов, из-за чего ложь в интернете множится и вредит людям.

