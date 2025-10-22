«От души спасибо»: Барановская впервые вышла на связь после экстренной госпитализации

Юлия Барановская впервые вышла на связь после экстренных операций в Салехарде

Знаменитости стало плохо во время съемок.

Телеведущая Юлия Барановская впервые после экстренной госпитализации вышла на связь с поклонниками. Знаменитость сняла небольшое видеообращение в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто переживал, кто писал, соберусь с мыслями и расскажу, что было. Пока — от души, от сердца спасибо всем родным, близким, друзьям, знакомым, тем, кто меня лично не знал, но, тем не менее, писали и переживали», — поблагодарила телеведущая.

Барановская уже вернулась домой и данное обращение снимала на собственной кухне в компании матери, младшего сына Арсения и дочери Яны.

Во время съемок одного из проектов в Салехарде Юлии неожиданно стало плохо. Ее госпитализировали в больницу, врачи приняли решения о срочной операции.

Сейчас Барановская уже активно готовится вернуться к работе.

