В Москве появится новый речной маршрут

Это еще один шаг к совершенству транспортной системы.

В столице России запускается новый речной маршрут, который станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры города, пишет mos.ru. С запуском четвертого маршрута «Киевский — Лужники» в 2026 году, пассажиры смогут еще быстрее добираться до ключевых точек столицы.

Москва продолжает удивлять своими амбициозными планами по улучшению транспортной системы, и водный транспорт не остается в стороне. На сегодняшний день в городе функционируют три круглогодичных речных маршрута, которые уже успели завоевать популярность среди более чем 1,8 миллиона горожан.

Столичный речной флот, состоящий из 29 современных судов на электрической тяге, предлагает уникальную возможность перемещения по реке, что делает поездки не только быстрыми, но и экологически чистыми.

Правительство Москвы активно работает над формированием бюджета на 2026–2028 годы, который включает стратегические планы по развитию экономики и инфраструктуры до 2030 года. В этом контексте развитие транспортной системы занимает центральное место: общий объем расходов на эту сферу в 2026 году составит около 1,3 триллиона рублей.

