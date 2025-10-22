В 2026 году россияне могут рассчитывать на увеличение соцвыплат

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кого ждет индексация?

В 2026 году россияне могут рассчитывать на увеличение социальных выплат. Об этом объявил министр финансов Антон Силуанов.

На пленарном заседании Госдумы он поделился планами по индексации социальных выплат, которые затронут широкий круг населения.

По его словам, проект федерального бюджета предусматривает рост заработной платы для определенных категорий бюджетников на 7,6%.

Силуанов также отметил, что выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции.

«В этом году мы предусматриваем уровень инфляции на уровне 6,8% — оценка этого года», — объяснил Антон Силуанов.

С 1 января 2026 года неработающие пенсионеры также ощутят положительные изменения: их страховые пенсии вырастут на те же 7,6%.

В дальнейшем индексация будет проводиться в плановом порядке — 1 февраля и 1 апреля каждого года. По прогнозам, к концу 2026 года средний размер пенсии по старости достигнет 27 117 рублей.

Не останется без внимания и прожиточный минимум, который увеличится на 1 200 рублей, составив 18 939 рублей. Это изменение повлечет за собой рост пособий и социальных выплат, рассчитываемых исходя из этого показателя. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также вырастет до 27 093 рублей. Силуанов подчеркнул, что поставленная президентом задача — довести МРОТ до 35 000 рублей к 2030 году — будет выполнена.

В этом году средняя зарплата работников финансовой сферы, табачного производства и нефтедобывающей отрасли уже превысила 200 тысяч рублей. Например, в июле текущего года финансисты и страховщики получили в среднем по 221,9 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин проведет мероприятие по линии Генштаба ВС РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.