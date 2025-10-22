People: Женщина подала на развод после 25 лет брака из-за куска торта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разговор по душам проблемы не решил.

Женщина рассталась с мужем после 25 лет брака из-за того, что он съел ее кусок торта. Об этом сообщает People.

По словам женщины, ее 48-летний супруг устроил сюрприз — поездку в честь годовщины свадьбы. Она надеялась, что совместный отдых поможет им восстановить отношения после месяцев отчуждения.

«Наконец-то мы начали снова разговаривать и даже несколько раз были близки», — призналась она.

Путешествие, однако, не оправдало ожиданий: муж держался отстраненно и выглядел безразличным. Вечером они заказали ужин и десерт — банановый чизкейк, по кусочку каждому. Женщина взяла свой торт с собой в номер, чтобы съесть утром.

Но на следующий день десерта в холодильнике уже не оказалось. Муж с усмешкой признался, что съел ее кусок ночью.

«Он смеялся, а я просто хотела свой торт. В коробке остались только крошки», — рассказала она.

По словам женщины, именно в этот момент она осознала, что устала довольствоваться «остатками» — не только в еде, но и в браке.

«Эти крошки стали символом всего, что я получала за 25 лет — его крошки. Я заслуживаю большего», — поделилась она.

После разговора с мужем она приняла решение подать на развод.

Пользователи социальных сетей, где женщина рассказала свою историю, поддержали ее, отметив, что дело вовсе не в торте, а в накопившемся равнодушии.

«Это не про чизкейк. Это про то, что ты десятилетиями просила любви, а он просто не слушал», — написал один из пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.